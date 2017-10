VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

O percurso final da campanha acumulado com sinais de saúde que felizmente não se confirmaram na sua gravidade, conduziram a um cansaço extremo e, por consequência a um convite para me afastar alguns dias de VRSA, aproveitando as vantagens do 5 de Outubro. Escolhi o Alentejo como destino. Estava também com saudades da terra do cheiro, das paisagens, das gentes. Alojei-me num turismo rural a poucos quilómetros de Évora onde já tinha estado há uns bons dez anos comemorando o final de ano com casal amigo. A situação geográfica favorecia passeios e encontros com amigos que desde há muito não tinha estado.

Percorri quilómetros de estradas vazias atravessando aldeias sem presença humana. Talvez o calor que se fazia sentir aconselha-se ao recolhimento para o fresco das suas casas mas seguramente não era esse o motivo principal. Com alguma dificuldade encontrei gente que me desse informação sobre o trajecto que desejava fazer e perante o qual me tinha equivocado nas decisões tomadas. Mas tal percalço nada significa perante a beleza de planícies seareiras, de abundantes campos de montado, de extensas superfícies de vinha ou de olival hoje em muitos casos já desenhado para evitar no mínimo a presença de mão-de-obra na recolha do fruto.

Mas a viagem para além do desfrutar da paisagem, da gastronomia, do vinho, do convívio com amigos de longa data, tinha também como objectivo visitar, conhecer, dois locais que sempre me impressionaram na minha tardia adolescência.

Um deles, o Forte da Graça, estrutura de defesa militar no concelho de Elvas talvez nesse sentido das mais importantes ao sul do País que se transformou posteriormente em prisão de civis e militares e, se não me engano, também acolheu prisioneiros de oposição ao regime porque creio que o dirigente do PCP antes e depois do 25 de Abril, José Magro, também por lá passou. Hoje em um lugar visitável objecto de recuperação financiada por fundos europeus cuja gestão está a cargo da Câmara de Elvas. Vale a pena pelo que me toca visitá-lo uma vez na vida porque o que se demonstra para além do arrojo da sua construção é que essa foi realizada para nela se albergar a maior das violências sobre humanos fossem eles dos mais criminosos e sanguinários até, numa resposta à violência com outra violência. Os guardas desgraçados eram para ali compelidos tendo como beneficio não seram mobilizados para a guerra colonial. Elvas cidade pouco interessante é hoje Património da Humanidade devendo essa distinção ao Forte da Graça e o Aqueduto, dos maiores do País, que levou cerca de 100 anos a ser edificado.

O segundo objectivo cumprido era visitar Olivença não tanto para me envolver nas razões da Guerra das Laranjas origem da ocupação espanhola e francesa em território português, mas mais para visitar uma cidade nova fronteiriça em plena Estremadura. E de facto valeu a pena sobre várias perspectivas. A cidade intitula-se com a “Cidade do Sorriso“ e de facto fazendo, jus ao tema, as pessoas são de uma grande simpatia. A presença portuguesa está presente na profusão de brasões com a esfera armilar e as cinco quinas iluminando paredes de um branco imaculado, a toponímia em português convive com a actual destinada a destacar figuras, personagens, acontecimentos, que marcam a história de Espanha. O centro histórico com ruas limpas e lavadas, sem contentores porque o lixo é depositado em sacos cerrados pelos seus habitante diante da casa de cada um. Comi talvez a mais saborosa mão de “Cordero Lechal“ ,como por aqui se chama acompanhado por um vinho produzido na Estremadura que apelava no seu rótulo a “ Conversar com o Silêncio “ frase poética que nos desafiava ao sabor e à envolvência do tempo.

Vim revigorado com a consciência que viajar acresce sempre cultura, conhecimento, e nos desperta os sentidos para encararmos melhor o futuro.



