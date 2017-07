VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

Demoramos algum tempo a acomodar-nos. A distância da última frequência foi talvez a mais longa de sempre e portanto predominou na arrumação o pó, o chão, a roupa, a reposição de alimentos básicos, a situação do campo, enfim, a arrumação do que se deixou desde a última estadia. Mas igualmente nos ocupou o tempo e a atenção colocarmo-nos a par do que constituíam novidades dos últimos tempos. Nesse sentido ficamos a saber, de entre outras, culturais, sociais, que estava em moda a frequência de um bar de copos na margem direita da baia que alberca o porto de Mahon.

Nos largos espaços que por aqui vivemos tornou-se obrigatório frequentar a barbearia que, como a maioria delas, são centros de informação sobre a vida social que em seu torno se desenvolve. Para mim o desencontro é que não acompanho os diálogos que nela decorrem porque a maioria estão expressos em catalão língua, que embora em espaços, ainda não a domino o suficiente a ponto de compreender a raiz da intriga. Porque creio que em geral é disso que se tratará.

Recordo o momento que constitui para mim a passagem da adolescência à idade de homem, exactamente quando para além de cortar o cabelo me atrevi a pedir o corte de pelos dispersos na cara que na altura estavam longe de serem barba a valer. Mas assim foi, sem cortes de cabelos no nariz nem nas orelhas, assuntos que ficariam para mais tarde, recordo a ensaboadela da cara, o afinar da navalha para que o corte apesar de frágil fosse perfeito. Ainda hoje para alem do corte de cabelo, dias antes, deixo que a barba cresça para poder disfrutar daquele momento em que o esticar da pele permite um corte de ruído cavo que se estende por um tempo que gostaria se prolongasse tal o prazer que fornece.

Do lado direito da baía que dá corpo ao porto de Mahon vivem os ricos e alguns famosos que também são ricos como Serrat. Entre socalcos ocupando a pequena colina transformaram habitações de pescadores em lugares de maior conforto, a par de novas construções que respondem à natureza do dinheiro que têm disponível. Nesse processo surge o bar de copos, sentado nas águas mansas do Mediterrânio e por tal numa alegoria a Veneza tem como nome Venécia porque realmente a habitação primitiva foi construída sobre estacas já dentro do mar. Hoje é lugar disputadíssimo, apesar do custo de cada copo, porque oferece para além da deliciosa paisagem da Ilha do Rei e do porto na outra banda, um por de sol magnífico.

Do outro lado também, devido ao facto do porto ter profundidade para acolher barcos de grande envergadura, temos a exposição da riqueza no seu grau, diria mesmo, máximo. Barcos com quatro andares a fazer lembrar a flutuação de resort saídos de terra para os acompanhar na viagem. O poderio imponente e arrogante da riqueza a reclamar, para quem combate tais desigualdades, que não se distraia da luta que tem de continuar.

Pelo que tenho acompanhado, embora de forma dispersa, quanto à realidade do País, a direita no seu conjunto, à falta de melhor, explora à exaustão a tragédia dos incêndios, os últimos já com fortes suspeitas de fogo posto. Trata-se de um posicionamento político que define também a dificuldade em conviver com um regime democrático. No seu seio impera o cinismo e a ausência de autocritica comportamento político servido também pelo primarismo da propagação de meias verdades. Não creio que tal postura lhes aumente a influência na sociedade e a prova dos nove são as próximas eleições autárquicas.

