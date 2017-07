VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

Faltei ao encontro da passada semana. Sucede que fui invadido por um vírus figura que apesar de todas as tentativas feitas não encontrei nem nome de família nem data de nascimento. Só assim se chamava e que me preparasse, segundo conselho de amigo médico de saúde pública, para o fulano ficar albergado de dois a quatro dias. De resto nada a fazer mesmo que no interior do corpo se disputasse a pontapés o apressar da sua saída. Mas não, por cá ficou, provocando, num egoísmo estremo, baixas e altas temperaturas, frio e calor suado em bica, insónias e indisposições várias. Resisti a esta invasão tomando líquidos em quantidades tais que se fossem alcoólicos teriam provocado uma bebedeira de todo o tamanho e uma ressaca que ainda hoje a teria presente.

Mas a circunstância permitiu-me acompanhar durante largas horas através das imagens televisivas que os vários canais iam dando o terrível acontecimento do maior fogo florestal registado no País e também a extensão das vítimas humanas provocadas.

Devo confessar que das largas horas que visionei retenho alguma opinião. A primeira é a de que a cobertura televisiva privilegiou, através de imagens sucessivamente repetidas a imagem da catástrofe, o sangue, os mortos, ao ponto de uma conhecida jornalista da nossa praça pousar ao lado de um humano completamente carbonizado. Como se chegou ao ridículo de uma jovem jornalista da SIC durante uma hora, em intervalos contínuos, nos “vender” a “notícia” excitante da queda de um avião que como se provou pouco depois não tinha acontecido. Aqui chegamos. A esta vergonha!

A segunda observação que deixo é a de que após tão nefastos, tristes, dolorosos acontecimentos, surgissem de repente nos jornais e televisões uma montanha de “ especialistas “em planeamento territorial, e florestal, no combate a fogos, como se de repente o País tivesse acordado perante tão grande valor cientifico acumulado sem lhe ter dado a oportunidade de o confirmar no terreno. Não foi só excessivo foi, em muitos casos, a ser um tanto ridículo.

Terceira e última observação por quem não percebe nada de fogos, do seu combate e da mesma forma em planeamento florestal. Reservo-me portanto numa opinião que sintetizaria no seguinte: tanto quanto fui lendo e observando nos vários debates torna-se de alguma forma evidente que perante a dimensão da catástrofe a estrutura correspondente ou não estava preparada ou foi surpreendida pela rapidez dos acontecimentos e que a tais causas se associou momentos dramáticos de descoor-denação de forças que operavam no terreno.

Finalmente perante a dimensão de tais acontecimentos e no impacto que tiveram na opinião pública é necessário que tão pronto quanto possível se tirem conclusões e nelas se defina com clareza o caminho a seguir. E esta não é uma responsabilidade menor do governo porque também está em causa nos tempos e nos modos a sua responsabilidade e credibilidade política.

NB: Defendo que o aeroporto de Faro se passe a chamar aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes

Carlos Figueira