VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

As próximas eleições autárquicas agendadas para 1 de Outubro próximo, marcam já muito da atualidade política de cada partido, principalmente no que respeita a Lisboa e Porto, cidades nas quais a direita e o centro direita demonstram não só fragilidades mas fortes perturbações no interior dos respectivos partidos. Para o centro direita torna-se claro que um mau resultado terá como consequência o afastamento de Passos Coelho e o mesmo poderemos dizer de Assunção Cristas no CDS lugar onde, nem a intervenção do padrinho Paulo Portas, a salvará.

Neste contexto é interessante verificar a postura destes partidos e do seu séquito de comentadores e até do sempre presente, Presidente da República, ao procurarem não só minimizar os benefícios da política do atual governo com apoios à esquerda, para com os trabalhadores e a economia do País, garantindo que tal se deve aos portugueses em geral e aos benefícios do governo anterior, o que em si mesmo representa uma grosseira falsificação. Bem pior estaria hoje o País se a política praticada pela anterior governo PSD/CDS tivesse sido continuada envolvendo sacrifícios ao povo e ao País muito para além do que a Troika exigia. É bom lembrar os cortes em subsídios o combate à contratação colectiva, o estímulo à privatização de serviços de saúde, à contenção de reformas. Já para não enunciar a situação catastrófica, omitindo-a, em que deixaram o sistema bancário, colocando os portugueses, com os seus impostos, a pagar tais desmandos privados.

No início da semana foi retomada a Cimeira Luso-espanhola, acontecimento interrompido entre 2010,2011 e 2016. Desta vez com o objectivo centrado na situação das economias transfronteiriças, segundo relata o Público de 29 de Maio. Tratar-se-á de analisar possibilidades de cooperação entre sector público e privado ao longo de toda a fronteira erguendo projectos que possam contribuir para sustentar a candidatura a fundos comunitários para além de 2020.

Particular atenção será dada aos rios ibéricos e nesse sentido ao Rio Guadiana. Helena Freitas coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior refere em entrevista ao mesmo jornal, que o Rio Guadiana “deve ser o grande projecto estratégico“ avançando com a perspectiva de o tornar navegável de VRSA até Mértola para, mais adiante, sublinhar a necessidade de construir pontes no Guadiana de forma a consolidar relações entre os dois países que permitam criar oportunidades para atrair investimento. Trata-se de uma boa notícia para o Algarve e em particular para todo o Sotavento. Oxalá que em breve, das palavras se passe aos atos concretos.

O actual governo tem em curso um processo de descentralização administrativa e revisão da Lei das Finanças Locais que em breve se traduzirá no envio de 15 projectos sectoriais para serem apreciados pela Associação de Municípios Portugueses, segundo declarações prestadas a 27 de Maio ao Jornal Público pelo Ministro Adjunto Eduardo Cabrita. Tratar-se-á de transferir poderes e competências para as autarquias gerirem áreas tão diversas como estradas, estacionamentos, saúde e educação.

A regionalização e a descentralização com ela conexa, tal como afirma o comunicado resultante da última reunião da Refundação Comunista “constituem conquistas de mais democracia “sem porem em causa a necessária unidade nacional e as políticas públicas em áreas, entre outras, como a saúde e a educação. Trata-se de um processo longo mas útil. Abre-se finalmente um caminho de todo necessário para o País.

Seis anos depois, Oliveira e Costa e alguns dos seus capangas foram julgados pelo roubo que ao longo de anos realizaram no BPN. Recorreram da sentença, o que significa que alguns vão morrer em liberdade, mesmo que condicionada.

Carlos Figueira

[email protected]

NB: Defendo que o aeroporto de Faro se passe a chamar aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes