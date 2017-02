VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Connect on Linked in

A vida política do País nos últimos tampos foi marcada pela embrulhada acerca do aumento do salário mínimo e das compensações aos empresários que o governo entendeu prestar-lhes. De todo este estendal ficam, na minha opinião, algumas lições a ter presente para futuro.

Em primeiro lugar quanto ao governo que neste início de processo contava candidamente com o apoio do centro direita para aprovação da sua proposta, em torno de uma redução no pagamento da TSU, como forma de compensação, dado que até ai o PSD sempre tinha optado por solução idêntica, sem que tal fosse na altura dirigida a qualquer compensação pelo aumento do salário mínimo, porque que tal não se verificou, nos quatro anos do seu último governo, por imposição da Troika. Má avaliação da situação presente quanto ao comportamento do PSD porque em verdade o que estava para a direita em causa não eram as formas de compensação mas antes e em primeiro lugar estava a sua posição contra o aumento do salário mínimo.

Em abono da reacção do governo foi possível encontrar uma solução em tempo útil em torno da PEC que para alem de ser mais justa em relação ao âmbito a que se dirige (pequenas e micro empresas) teve em apoio, o consenso, das forças à sua esquerda que sustentam a estabilidade governativa.

Em segundo lugar ter presente que estamos no momento e provavelmente até às eleições autárquicas agendadas para a parte final do corrente ano, perante uma direita e em particular a que dirige o PSD, marcada pela esquizofrenia política, longe de quaisquer princípios, centrada sobretudo em aproveitar divergência entre as forças à esquerda e o PS porque não suporta a presença da esquerda em soluções políticas que conduzam a maior justiça social e nesse sentido sem qualquer pudor ou decência se propõem votar ao lado da esquerda em propostas políticas com as quais sempre estiveram comprometidos, com o único objectivo de deitar abaixo a solução governativa actual. De toda uma encenação antes em torno do diabo que aí vinha, temos agora o anuncio de um terramoto que se aproxima sustentado na falência das contas públicas. É com esta atitude que nos temos de confrontar, diria eu, com total serenidade.

Em terceiro lugar de todos estes episódios circunstanciais ressalta à evidência que entre o PS e as forças à sua esquerda necessitam de alargar o debate conduzindo-o para objectivos mais vastos dos que estão em presença, como aliás há algum tempo nestas páginas tinha sugerido. Necessário porque sem ignorar diferenças que saudavelmente continuarão a verificar-se, em abono de tais diferenças de opinião sobre mais vastos caminhos a percorrer, é todavia saudável que sem as escamotear se encurtem caminhos sobre os quais será possível consensualizar opiniões e propostas. Em causa estão o SNS, a escola pública, uma política virada para diminuir diferenças sociais, ou uma posição reforçada em relação à EU quanto à dívida e ao papel do Euro.

Tal atitude afigura-se-me indispensável de forma, se quisermos até profiláctica para enfrentar, retira espaço, ao avanço de populismos sem princípios em que se encontra o comportamento político de toda a direita.

NB: Defendo que o aeroporto de Faro se passe a chamar aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes

Carlos Figueira