Vai Andando Que Estou Chegando

No Algarve está em vias de execução a obra de ampliação de estruturas “em terra” do aeroporto internacional de Faro, o segundo maior do País. Nos últimos tempos assistiu-se a uma espécie de baptismo dos nossos aeroportos. Há mais algum tempo no Porto acrescentando à denominação inicial o nome de Francisco Sá Carneiro, homem do norte, um dos Primeiro-Ministros, a seguir ao 25 de Abril, morto em circunstâncias trágicas ainda hoje não totalmente esclarecidas. Em Lisboa mais recentemente ao nosso maior aeroporto foi-lhe acrescido o nome de uma das figura mais emblemáticas do combate à ditadura, a do General Humberto Delgado, também morto tragicamente às mãos da PIDE. Foram iniciativas justas porque para além de homenagem justa às figuras em questão, despertam a curiosidade de quem nos visita sobre elementos importantes da nossa história recente.

Partindo destes exemplos atrevo-me a propor-vos a todos algarvios e não algarvios um desafio. O aeroporto de Faro está em alargadas obras de infraestruturas, alargando espaços para melhorar as condições de recepção e movimentação de passageiros numa perspectiva de crescimento o que se me afigura de todo acertada. Aproveitando tal circunstância e na data de inauguração das novas obras se ousasse modificar a sua designação actual (aeroporto de Faro) para Aeroporto Manuel Teixeira Gomes ou quando muito Aeroporto do Algarve Manuel Teixeira Gomes.

Bem sei que tais mudanças que se vieram a verificar no Porto e em Lisboa não acrescentaram muito ao acolhimento de quem já fazia deles plataforma de negócios ou de viagem de ócio e o mesmo significará em relação ao actual aeroporto de Faro. Mas também é verdade que um acrescento associado à nossa cultura à valorização de personagens importantes da nossa história pode contribuir para despertar, mesmo que seja só em 1%, o interesse daqueles que fundamentalmente se dirigem ao Algarve por motivos de férias ou de negócios. O que aqui a meu ver importa é cobrir um vazio através de uma grande figura de intelectual, político, democrata e republicano.

Manuel Teixeira Gomes, nascido na presente cidade de Portimão em finais do século dezanove, foi Presidente da República em Agosto de 1923 tendo-se demitido em Dezembro de 1925 no quadro de um turbilhão político que marcou a implantação da república em 1910, situação que abriria portas a partir de 26 a um regime ditatorial que só foi vencido em Abril de 74. Após a sua demissão voluntariamente isolou-se em Argel onde morreria em situação já muito deprimente da sua saúde em 1941.

Democrata e republicano, escritor, poeta, romancista, deixou-nos uma vasta obra, alguma dela escrita no exilio, da qual me permito, por gosto próprio, sublinhar o seu romance do início do século Agosto Azul.

Humanista e de grande rigor estético, em todo o seu exilio nunca se esqueceu da sua pátria e do seu povo como provam os seus escritos contra a ditadura que se tinha instalado. Trata-se de uma grande figura de lutador pela liberdade, culto como poucos, a quem o Algarve deve esta singela homenagem que aqui proponho.

Existe na região uma Associação Manuel Teixeira Gomes, sem que tal signifique caminho único, poderia caber, dada a sua origem, tomar tal iniciativa perante este desafio que aqui vos deixo a todos e como de início referi, algarvios e não só!



Carlos Figueira