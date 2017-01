Vai Andando Que Estou Chegando

Connect on Linked in

O regresso a casa é confortante mesmo que a ausência tenha sido curta e o espaço alternativo tenha sido ocupado numa noutra casa comum, diferente mas igualmente confortável. Trata-se de um pequeno privilégio cuja partilha nos faz viver melhor. Apesar das diferenças de espaço, mais campo aqui, mais urbe além, permitem partilha de culturas, conhecer outros hábitos, outras gentes, diferentes maneiras de estar com a vida.

Dado o calendário em que ocorreu a curta estadia, permitiu-me desta vez viver o que são por aqui a celebração dos Reis Magos, sobretudo no que esta festa se traduz quando a presença da família é maior. É de facto uma festa! Pela minha parte não me posso queixar dada a quantidade de presentes recebidos de gente tão alegre quanto generosa.

Dizia-me um dono de um restaurante que o passado ano lhe tinha sido favorável porque para além do bom negócio obtido tinha tido o presente do nascimento de um neto e para completar estes bons tempos que por aqui se vão vivendo, por razões de um frio de rachar, no dia da celebração da chegada dos Reis, uma multidão lhe tinha invadido o restaurante, acontecimento que recebia como uma prenda de Melchior, Gaspar e Baltazar.

Na preparação de regresso à urbe fui-me dando conta que a direita organiza de novo uma ofensiva com a criação de um” novo diabo ” agora sob a forma de uma espécie “de estado de sitio ” em torno da subida dos juros da divida publica e da catástrofe que daí advirá, da capitalização da Caixa Geral de Depósitos, e da própria estabilização do sistema financeiro, quanto à negociação do Novo Banco, num contexto em que o Presidente do Banco de Portugal tem vindo a ter um posicionamento equívoco, pouco claro, em relação à defesa dos interesses do País.

Trata-se de uma operação com destinatários dirigidos à procura da instabilidade política e social do País, à descredibilização perante parceiros e estruturas europeias da actuação deste governo, a estimular no plano interno divergências que se manifestam no Bloco expressas entre o voluntarismo de soluções e tendências para aprofundar os acordo com o centro esquerda, num propósito à esquerda de hegemoni- zar a sua presença em tais acordos e, no mesmo sentido, procurar estimular as discordâncias que se manifestam no interior do PCP, quanto ao sentido politico seguido, percurso criticado sob na perspectiva de se estar na eminência de um novo desvio e direita.

O problema da dívida pública do montante e dos encargos que envolve é de facto um forte obstáculo ao desenvolvimento económico à criação de emprego, ao estimulo ao investimento público, à actividade económica do País. Já por diversas vezes aqui o expressei, o incontornável problema da dí-vida pública e dos seus encargos requer um processo negocial para o qual necessitávamos de mais força e aliados no interior da EU, caminho arduo que não se conforma com processos voluntaristas de saída do Euro e da própria EU porque até agora não se tornou para mim claro quais os custos para o País de tais soluções. E tais respostas têm sobretudo a ver com a ausência de propostas claras e quantificadas à esquerda a exemplo da anunciada campanha nacional que o PCP anunciou em torno da saída do Euro e da própria EU.

Como muitos fui surpreendido pelo anúncio da morte de Mário Soares, o primeiro Presidente da segunda República a falecer. Trata-se de uma figura que marcará para sempre a recente história política do País saído do 25 de Abril. Seguir-se-ão homenagens merecidas deste incansável lutador pela liberdade que o coloca como figura central na consolidação do nosso regime democrático.

