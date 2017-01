Vai Andando Que Estou Chegando

Connect on Linked in

Por esta margem do Mediterrâneo a festa começou cedo. As badaladas do meio dia abriram a animação, plena de gente, com grande predominância jovem que ao som da música e de copo na mão, celebravam com antecipação de poucas horas a entrada do novo ano. Da alegria que transbordava de toda aquela multidão que ocupava pacificamente um dos lugares mais emblemáticos da cidade, irradiavam sorrisos que interpretei como uma mensagem carregada de optimismo.

Pelos vários bares e restaurantes que emolduravam o lugar, em pleno centro histórico, gente de mais idade bebia o seu último copo da tarde para regressar a casa ou a outro lugar para festejar o novo ano. Resolvemos ficar por ali almoçando. Calhou-me por escolha uma excelente favada asturiana que deu lastro para que um bom vinho lhe fizesse companhia adequada.

Sempre me acompanhou a ideia dos espanhóis fossem eles mediterrâneos ou peninsulares, serem não só mais expansivos nas suas manifestações de afectos e de diversão, mas igualmente marcada por comportamentos que mesmo em alturas de maiores crises a enfrentavam com melhor disposição, em contraste com o ar sisudo e tenso que nos caracteriza.

Terminados os festejos, embora por aqui ainda faltam os destinados à recepção aos reis magos, altura de trocar prendas o que também se diferencia da nossa realidade, embora por aqui, e por igual em relação a nós, as festividades natalícias têm o mesmo sentido que nós lhes damos. É festa que envolve a família com todo o simbolismo que transporta.

O ano que se inicia está marcado por vários acontecimentos que de partida nos transporta para larga carga de interrogações e mesmo ansiedades. Procurando não me confundir com simplismos e demagogias, encaro o novo ano com sentido de prudência na qual cabe algum moderado optimismo.

Tal disposição não significa que no plano interno seja a meu ver necessário avançar com o processo dos acordos à esquerda que dão estabilidade a este governo o que de todo não é contraditório com o aprofundamento de tais acordos para outras áreas das quais destaco o acompanhamento e discussão em torno das reformas que o governo anuncia, designadamente as que se inserem na maior descentralização da gestão administrativa transferindo mais poderes para as actuais CCDRs bem como para os municípios. Na primeira linha a par dos esforços para reforçar a Escola Pública e SNS, como avisado e sensatamente ficou na mensagem de ano novo do Presidente, o País tem de crescer mais para distribuir mais riqueza e diminuir o desemprego.

Ainda no plano interno é ano de eleições autárquicas o que vai mexer muito no plano político com todos os aparelhos partidários, a partir de Maio. A nível local ou mesmo regional não se pensará noutra questão. Não antevejo grandes alterações à distribuição dos poderes existentes, sendo talvez as maiores as que ocorrerão em Lisboa e Porto dado o estado lastimoso em que o PSD se encontra.

Lá fora existem preocupações maiores, quer em torno dos resultados das eleições em França, na Alemanha e na Itália, sobretudo em torno de tais actos contribuírem ou não para a coesão da EU e possam abrir caminho para reformas estruturais quer em relação aos poderes de cada um dos seus órgãos quer em relação ao euro. E não será com simplismos demagógicos, populistas que a situação de insatisfação que hoje justamente se manifesta entre os povos que a situação se encaminhará para melhores soluções que as que agora vivemos.

Existe ainda a interrogação séria e ampla quanto ao comportamento do futuro próximo presidente dos EUA a par da ameaça constante, com grandes variações tácticas, do terrorismo nas acções criminosas que a cada dia transporta, a exigir combate sério e coordenado e sobretudo com medidas que não limitem o exercício da liberdade por parte dos cidadãos.



Carlos Figueira