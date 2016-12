Vai Andando Que Estou Chegando

Os tempos são o que são e nesse sentido não adiante disfarçar que entramos num período de tempo marcado por um pequeno círculo de festividades, dirão muitos com os quais concordo, em que a afectividade provocada pelas memórias marca outra presença no quotidiano de cada um.

É certo igualmente que o que o quotidiano nos reserva nem sempre responde ao ambiente de festa em que os tempos que vivemos nos envolvem. Faço este reparo a propósito do processo pelas noticias que vamos tendo, sobre o tráfico em torno do sangue, numa rede de corrupção que tem tanto de nojo como de infame. Porque para além de mandar para o caixote do lixo a generosidade dos cidadãos doadores do seu sangue para salvar pessoas, os agentes agora em investigação e alguns mesmo já temporariamente presos, viveram pelos vistos à custa de um sistema corrupto, uma vida de luxo à qual acederam durante anos pelos actos imorais, criminosos, praticados com todo o descaro, como vampiros a aspirar dinheiro. A sociedade só pode esperar uma investigação rápida, que traga provas claras a uma justiça que haja rapidamente sob pena de na opinião pública ficar a sensação de estarmos num país em que a corrupção passou a ser um acto normal em benefício de uma casta instalada.

Mas voltando às memórias destes tempos sou conduzido a recuperar a ementa do jantar de Natal em casa dos meus pais, numa idade adolescente mas já suficientemente lúcida para observar que nem todos os natais eram iguais e a desconformidade era devida à situação financeira que na ocasião a casa vivia. Jantar dos melhores tempos era composto por uma sopa de feijão com espinafres e ovo batido, seguida de berbigão aberto com dose avultada de alho e coentros (erva que na minha terra era mais conhecida como cheiros), bacalhau frito passado por farinha, seguido de carne de porco com amêijoas (e note-se, habitávamos na fronteira vizinha de Badajoz), a que se seguiam os habituais doces; tortilhas com recheio de amêndoa e ovos ou gila, fritas ou no forno. No dia seguinte comiam-se as sobras do bacalhau em cebolada e para finalizar um bom pedaço de borrego no forno. Bons tempos quando assim eram.

Os presentes, quando existiam, eram colocados no final da noite em sapatos que se dispunham no interior da chaminé para serem vistos e disfrutados na manhã seguinte. Eram sobretudo prendas destinadas aos mais pequenos

A vida afastou-me muito cedo deste convívio familiar. Só muito mais tarde, após o 25 de Abril, tive a oportunidade e o gosto de viver uma tal ceia de Natal que continuo a guardar de boa memória.

Estamos então em tempos de ofertas por mais simbólicas que sejam num quadro social marcado por alguma distensão, em contraste com um mundo no qual a presença da guerra, da insegurança, não anunciam tempos de bonança. Valha-nos a boa notícia deste governo ter interceptado o projecto de exploração e comercialização de petróleo e gás na costa algarvia. Trata-se de uma excelente notícia em conformidade e respeito com o que representa o turismo para a economia regional. A propósito não coloco em causa a necessidade de cada país dispor de informação cientificamente comprovada quanto aos seus recursos. Mas tal desiderato, a meu ver, deve estar a cargo do Estado para que se torne possível decidir em função dos reais interesses de desenvolvimento do País.



Carlos Figueira