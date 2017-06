Utentes convocam concentração em frente ao hospital de Portimão

Connect on Linked in

A Comissão de Utentes de Saúde de Portimão vai promover mais uma concentração junto ao hospital de Portimão, no próximo sábado, dia 1 de julho, às 17h00.

A contratação de mais profissionais de saúde, a reposição das valências retiradas pelo anterior governo, o reforço dos meios para responder ao período de verão e o fim do favorecimento dos grupos privados são as principais reivindicações.

“Com a entrada do verão, o conjunto de problemas estruturais que se verificam no hospital de Portimão, bem como, na rede de cuidados primários de saúde em toda a zona do barlavento algarvio tende a agravar-se. À falta de resposta nas urgências, nas consultas de inúmeras especialidades, nas cirurgias, decorrentes de anos a fio de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e da ação destruidora que ocorreu durante a intervenção da troika, junta-se a pressão decorrente dos milhares de turistas que visitam o Algarve durante este período”, refere a comissão num comunicado enviado à nossa redação.

Os utentes reconhecem “alguns esforços no sentido da contratação de médicos, enfermeiros e auxiliares, por parte do atual Governo”, no entanto, dizem que “são medidas que não só pecam pela sua insuficiência, como não apontam para uma opção sólida e consistente nos cuidados de saúde do povo português”. “Mesmo as medidas de contingência tomadas neste período, são claramente insuficientes. Por outro lado, prossegue uma política de favorecimento dos grupos privados de saúde que só sobrevivem à custa dos recursos públicos que são desviados do SNS”, lamentam.

Em relação à situação no hospital de Portimão, a comissão lamenta a “insatisfação e revolta” sentida pelos profissionais de saúde e utentes, já que “os problemas continuam por resolver e alguns agravaram-se nos últimos meses”.

“Insatisfeitos com esta realidade, os utentes do Hospital de Portimão não desistem de uma luta que é justa e necessária e exigem do atual Governo as respostas que tardam”, conclui a comissão de utentes.

