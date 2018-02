Unidade de Cuidados na Comunidade chega a Aljezur

Connect on Linked in

Uma Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) vai estar brevemente ao serviço da população de todo o concelho de Aljezur, depois da reunião realizada no passado dia 15 de fevereiro, entre o município e a diretora executiva do ACES Barlavento, Leonor Bota.

Nos concelhos vizinhos de Lagos e Vila do Bispo já existem unidades de cuidados na comunidade, sendo que a nova UCC de Aljezur terá a designação UCC Ribat e englobará, tal como as restantes, as valências de intervenção da saúde na comunidade: uma equipa de cuidados continuados, o acompanhamento no domicílio de munícipes isolados, as ações de promoção da saúde junto de toda a população, incluindo-se aqui também a promoção da saúde junto da população escolar e, de modo geral, toda a intervenção da saúde fora do centro de saúde.

Futuramente, a unidade de saúde móvel também ficará alocada à UCC Ribat, mas enquanto este processo não terminar, será o município de Aljezur a disponibilizar uma viatura para garantir à população o pleno funcionamento da UCC.

JA