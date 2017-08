Me gustaría dar una opinión muy personal, desde una visión foránea o, para que se entienda mejor, una mirada desde fuera del “Cozido à Portuguesa”, utilizando el famoso plato para hacer un símil con la política o forma de hacer política en Portugal, desde mi humilde punto de vista.

Visito Portugal al menos 2 veces al año, desde hace ya más de 10, y aunque no me considero un experto, sí creo haber visto y vivido las experiencias necesarias para al menos dar una humilde opinión.

En este tiempo han pasado por su Gobierno, hombres y partidos de Centro, que en algunos momentos parecen más de Derecha y en otros de Izquierda, pero que en sus políticas son más de Centro, que a no ser en los discursos de quienes las presiden, no cambian nada las acciones y políticas ejecutadas por la derecha que los presidió. Soy del criterio que donde en realidad se tienen que notar los cambios de política, es precisamente en la mesa de las familias que componen el pueblo humilde y honesto, en su gran mayoría trabajadores, que forman el país, y a esos niveles, en realidad, son imperceptibles esos cambios. Por poner solo algunos ejemplos:

El salario mínimo de de los trabajadores no ha cambiado en nada, y tanto la Derecha como la Izquierda saben que aun es insuficiente, dado el alto costo del nivel de vida. Los Servicios Médicos siguen siendo altamente caros, para una población que en su mayoría percibe salarios relativamente bajos, con filas enormes para ser operados, que se dilatan en el tiempo. Hasta hoy no he visto acciones de los gobiernos de Centro-Derecha o políticas de la Izquierda de turno que definan que la Salud Pública debe ser un derecho de todo el pueblo, sin distinción de clases sociales ni nivel adquisitivo, al igual que la Educación. Todos los gobiernos que llevan como bandera el Socialismo, estos siempre son los dos primeros estandartes a los que se adhieren y exponen como sus mayores logros.

Hace solo unos días tuve que llevar al Centro de Salud a un trabajador que se lesionó un dedo con una sierra, en su jornada laboral, y no lo atendieron hasta que se presentó su esposa con los documentos del Seguro.

Es decir, que era más importante el seguro médico que el hombre, cuando en realidad no debe haber nada más importante para un gobierno que el bienestar y la salud de los hombres y mujeres que componen al pueblo que ellos representan. Hoy me pregunto, mirando desde fuera del Cocido, y ahora que son tiempos de elecciones: para un humilde trabajador y su familia, en qué, en realidad, lo beneficiará votar por la Izquierda o por la Derecha, en qué mejorará su vida simple y carente?

Creo más en la calidad humana de los Presidentes de Cámaras Municipales y sus equipos, que en el Partido que representan, si éstos son buenas personas, de buen corazón, con vocación de servir a su pueblo y darlo todo por su gente, no importará nada que sean de Izquierda, de Derecha o de Centro. Esa será la mejor elección; es mi modesta miranda desde fuera del “Cozido à Portuguesa”.

Erasmo Lazcano Lopez

*Master em Ciencias Sociais e Políticas