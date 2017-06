Uma semana repleta de boas razões para ir à Biblioteca de Faro

Connect on Linked in

A programação desta semana da Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, em Faro, arranca esta quarta-feira (18h00) com a apresentação do livro “A Herança Nazi”, de Pedro Inocêncio, que contará com os oradores convidados Alexandre Mestre, ex- secretário de Estado do Desporto e Juventude, e Henrique Gomes, chefe de Gabinete do Presidente da Câmara de Faro.

No mesmo dia, e à mesma hora, decorre a iniciativa “Há música nos livros” que tem a família como público alvo. No dia europeu da música, pode levar um instrumento musical para fazer parte desta história.

Na quinta-feira, às 18h00, acontece uma “Hora do Conto” especial, onde a APPC, em parceria com o serviço educativo da biblioteca, conta histórias de uma maneira diferente.

Sexta-feira, às 21h30, será exibido o filme “Coup de Chaud” (2015), de Raphael Jacoulot, integrado na iniciativa “Filme Francês do Mês”, organizada pela cãmara de Faro, Alliance Française Algarve e Cineclube de Faro.

No sábado haverá “Sábados em Família”, a partir das 16h00 (com marcação prévia), cujo público alvo são crianças dos 5 aos 14 anos (acompanhados por um adulto). Que fazer aos livros que ninguém lê? …e aos jogos e brinquedos com que já não brincamos? Os jovens são convidados a vender e trocar estes materiais, numa feira feita por meninos e meninas.