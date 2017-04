Uma Páscoa (ainda mais) doce em Castro Marim

Connect on Linked in

Com a celebração da Páscoa e a chegada do sol, foram muitos os turistas que escolheram o concelho de Castro Marim para passar o fim de semana prolongado. A juntar às celebrações religiosas, aconteceram eventos de cariz cultural e religioso, promovidos pelas autarquias locais, numa perspetiva de promoção e rentabilização da autenticidade deste município.

As praias – Alagoa, Cabeço e Praia Verde – foram locais de eleição, havendo quem já arriscasse o primeiro mergulho do ano. Mas os visitantes também aproveitaram para passear pelo valiosíssimo património histórico de Castro Marim, como ponto de referência a passagem de mais de 1000 pessoas pelo Castelo, ícone da vila e do município.

No sábado, Castro Marim acolheu a Feira de Velharias, promovida pela empresa municipal Novbaesuris, e o mercadinho “Páscoa Doce”, organizado pela Junta de Freguesia de Castro Marim, com o apoio do Município. As comemorações na vila foram encerradas pelo concerto da Banda Musical Castromarinense, já no Domingo de Páscoa, na Casa do Sal.

Em Altura foi a Feirinha da Páscoa que completou o fim de semana. A zona junto à praia foi animada pela de venda dos doces típicos desta época festiva, como o folar, artesanato e outros produtos locais, mas também com muita animação infantil e musical, numa iniciativa da junta de freguesia de Altura e do Município de Castro Marim.

No plano religioso, a realçar a procissão do Enterro do Senhor, que aconteceu na Sexta-feira Santa em Castro Marim, juntando dezenas de fiéis em redor do esquife do Senhor morto, seguido por figuras alegóricas que ostentam um véu de luto.

Para os amantes da corrida, o Clube Recreativo Alturense e a Xistarca, organizaram, ntre sexta-feira e domingo, o “Challenge Algarve”, que atraiu equipas de atletismo de todo o país e passou pela Praia da Alagoa, Altura e Castro Marim.