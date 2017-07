Uma hora e meio de desespero na Praia da Luz, 10 anos depois do desaparecimento de Maddie

Connect on Linked in

Um menino de nacionalidade inglesa esteve desaparecido desde as 11h30 desta quinta-feira na aldeia da Luz, em Lagos. A criança esteve desaparecida durante uma hora e meia.

O rapaz de sete anos desapareceu nessa altura, depois de os pais o terem perdido de vista num miradouro local.

Pouco tempo depois, a GNR recebeu um alerta, via 112, e enviou para o local mais de dez militares que realizaram buscas naquela área.

Inicialmente, a Polícia Marítima foi informada do desaparecimento da criança, tendo também efetuado diligências nas proximidades da praia.

Mas, às 13h00, uma senhora inglesa, de 65 anos, entregou o rapaz britânico na esquadra da PSP de Lagos. O menino encontra-se bem de saúde. E foi já entregue aos pais.

Este caso reavivou a memória do desaparecimento de Madeleine McCann, há uma década, quando estava a dormir num apartamento da Praia da Luz.

Foi a 3 de maio de 2007 que uma criança de três anos, chamada Madeleine McCann, desapareceu sem deixar rasto. A menina britânica desapareceu por volta das 22h40, no Ocean Club, local onde passava férias com os pais, ambos médicos, que naquela altura jantavam com um grupo de amigos num restaurante a cerca de 50 metros do apartamento. Tinham chegado ao Algarve poucos dias antes, a 28 de abril. O desaparecimento de Maddie ocorreu quando a criança estava a dormir com os dois irmãos gémeos no apartamento.

“Vestia pijama de calças brancas com motivos florais e parte superior de manga curta, com predominância de cor de rosa. Na frente, uma figura de um jumento de cor azul e cinza, com a inscrição ‘EEYORE’”, lê-se ainda hoje na página da internet da Polícia Judiciária.

Dez anos depois, as especulações continuam, mas ninguém sabe ao certo se a menina, que agora terá 13 anos, está viva ou morta!

Jornal do Algarve | Rede Expresso