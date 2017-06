Uma “genuína viagem ao passado” em Alcoutim

Connect on Linked in

A envolvente da praia fluvial do Pego Fundo, em Alcoutim, acolhe este fim de semana, dias 10 e 11 de junho, a 31ª edição da Feira de Artesanato e Etnografia.

Segundo a organização – que está a cargo da Associação “A Moira” – Associação de Defesa e Promoção do Concelho de Alcoutim, em estreita colaboração com o município de Alcoutim –, este certame constitui “uma genuína viagem ao passado onde, a par do artesanato e da etnografia, também a gastronomia típica da serra algarvia e a animação com música tradicional portuguesa têm lugar de destaque”.

A animação musical começa pelas 17h00 de sábado, dia 10, com o grupo “Ús Sai de Gatas”, ficando a animação noturna a cargo dos grupos “Sangue Ibérico “e “Mato Bravo”.

No domingo, dia 11, a animação de rua durante a tarde estará mais uma vez a cargo do grupo “Ús Sai de Gatas”, e serão os “Mato Bravo” que terminarão a festa com um baile tradicional com início marcado para as 21h00.

A Feira de Artesanato e Etnografia de Alcoutim decorre entre as 16h00 e as 24h00.

