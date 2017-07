Um presunto exclusivo que só existe em Monchique

Connect on Linked in

O presunto tradicional de Monchique é motivo de orgulho para este município serrano e para toda a região do Algarve. Trata-se de um produto “genuíno e exclusivo” que é feito com grande cuidado e arte, destacando-se dos outros presuntos do resto do país e do outro lado da fronteira. Por isso, todos os anos, a autarquia organiza uma grande feira para dar a conhecer e promover comercialmente este ícone gastronómico

Monchique volta a ser o paraíso do presunto na 20ª edição da Feira do Presunto, que vai ter lugar no próximo fim de semana, dias 22 e 23 de julho, no parque de S. Sebastião.

“Durante todo o fim de semana vai ser dado a conhecer o genuíno e exclusivo presunto tradicional da serra de Monchique”, adianta a organização, que está a cargo da autarquia local. Para além deste ícone gastronómico, o artesanato tem também uma forte presença, havendo ainda stands dedicados à doçaria, pão, medronho e outros produtos.

Nesta edição, a animação musical também vai ser uma constante, com a atuação de Adriana Lua no sábado, às 22h00 e, no domingo, com a atuação de Diogo Piçarra, pelas 22h00…

Nuno Couto | Jornal do Algarve