“Um exemplo para todos os médicos”

O médico Larguito Claro, 70 anos, diretor do Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar do Algarve (CHA), foi um dos profissionais de saúde recentemente distinguido com a Medalha de Mérito da Saúde (grau ouro), atribuída pelo Ministério da Saúde, no passado dia 7 de abril, em Lisboa. A distinção foi entregue pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

Esta distinção surge como “forma de reconhecimento do seu profissionalismo e dedicação ao longo da sua carreira em prol da melhoria da acessibilidade de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, nomeadamente, na área da dermatologia, constituindo-se como uma referência a nível nacional e do qual a região de saúde do Algarve muito se orgulha”, salienta a ARS Algarve.

“É um exemplo para todos e em particular para os médicos em início de profissão, os quais faz questão de os receber e acompanhar ao longo do seu internato, tanto no seu serviço como quando já se encontram nas unidades de cuidados de saúde da região”, salienta a ARS…

Nuno Couto | Jornal do Algarve