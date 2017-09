Turistas que pisam solo algarvio pela primeira vez brindados com fotografia

Connect on Linked in

Os turistas que chegarem ao Algarve pelo aeroporto de Faro esta quarta-feira, dia 27, vão poder levar uma fotografia para casa do momento em que pisaram pela primeira vez o solo algarvio. A iniciativa é promovida pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que desta forma simbólica celebra o Dia Mundial do Turismo com os milhares de passageiros que aterram por dia na infraestrutura aeroportuária.

De manhã, entre as 09h30 e as 12h30, os turistas desembarcados encontrarão à sua espera molduras alusivas ao Algarve onde poderão ser fotografados. Instantes depois, terão nas mãos a polaroide que mais tarde os ajudará a recordar a história da viagem que fizeram ao maior destino de férias de Portugal.

“Esta ação simbólica permite-nos registar a passagem pela região daqueles que todos os anos contribuem para a notoriedade e a performance do Algarve enquanto destino turístico. É uma forma de lhes agradecermos por nos terem escolhido e de festejarmos o Dia Mundial do Turismo com quem o faz acontecer”, afirma o presidente da RTA, Desidério Silva, que estará no aeroporto no dia 27 para acolher os turistas, entre as 10h30 e as 11h00.

Além dos photoflyers, a RTA distribuirá material promocional e brindes no balcão que estará na zona de chegadas, à semelhança de edições anteriores do Dia Mundial do Turismo, efeméride criada pela Organização Mundial do Turismo em 1980 para assinalar o contributo do setor para a economia.

