Turistas gastam cada vez mais no Algarve

Connect on Linked in

Cada turista gastou, em média, 136 euros por dia na região algarvia em 2016. A conclusão é do estudo ‘O perfil do turista que visita o Algarve’, encomendado pela Região de Turismo do Algarve e realizado pela Universidade do Algarve.

Segundo o estudo, que foi divulgado na passada quinta-feira, em Faro, o montante gasto por cada visitante no Algarve foi de 136 euros por dia, gerando uma receita total estimada de 1.400 euros.

O Jornal do Algarve apurou que este número é quase o dobro do valor gasto por cada turista em 2013, que era, em média, de 81,3 euros no Algarve (menos 55 euros por dia), de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). E os responsáveis do turismo algarvio acreditam que estes números podem crescer ainda mais, já que a região tem cada vez mais para oferecer e os turistas aproveitam…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DO DIA 13 DE ABRIL)

Nuno Couto | Jornal do Algarve