Turismo usa mais tecnologia digital para ganhar competitividade

Connect on Linked in

O novo sítio promocional do turismo algarvio na internet, revelado em primeira mão durante a última edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, já se encontra online (www.visitalgarve.pt) com novos conteúdos e design adaptado a todos os dispositivos móveis.

“Cada vez mais pessoas utilizam ferramentas digitais antes, durante e após as suas viagens, de forma a melhorarem a experiência turística. As redes sociais e as aplicações móveis transformaram o setor das viagens e turismo, pelo que é essencial desenvolver novos conteúdos e canais para reforçar a presença online do destino e chegar a mais turistas nacionais e estrangeiros”, explica Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Para além de reforçar a presença digital do Algarve, o lançamento desta nova plataforma contribui para “a valorização e o aumento da notoriedade online do destino turístico”, adianta o líder da RTA, frisando que o novo portal promocional apresenta agora “uma imagem contemporânea e apelativa, com conteúdos dinâmicos e uma navegação intuitiva”.

Segundo a RTA, o renovado site pretende fornecer aos visitantes informação pertinente acerca da vasta e diferenciada oferta turística da região, através de um conjunto de ferramentas inovadoras e interativas que promovem um maior envolvimento do turista e uma experiência de visita mais satisfatória.

“Deste modo, o portal confere uma experiência de navegação amiga do utilizador, agregando informação diversa sobre o destino, desde os seus concelhos, principais produtos turísticos, sugestões de locais a visitar, experiências, rotas culturais e pedestres, guias digitais e eventos”, referem os responsáveis.

Turistas podem fazer plano de viagem

Ao longo da sua jornada de navegação no VisitAlgarve, o utilizador conta com a ajuda preciosa da whish-list, uma lista de favoritos onde poderá guardar todas as informações que deseja manter sobre o destino. Futuramente, será também disponibilizada a funcionalidade travel planner, que vai permitir ao viajante planear a sua viagem, adicionando itens como o que visitar, onde ficar, eventos, onde comer e outras atividades. Depois, o turista só terá de fazer download do seu plano de viagem e meter-se a caminho da região.

A criação do novo portal www.visitalgarve.pt insere-se no âmbito da candidatura “Algarve online – Reforço da presença online do destino turístico Algarve”, projeto cofinanciado pelo programa Algarve 2020.

NC|JA