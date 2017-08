Turismo: Mais alemães e menos ingleses no Algarve

Connect on Linked in

A taxa de ocupação global (média/quarto) no último mês de julho foi de 86,5% na hotelaria algarvia, um valor que se situa ao nível do mesmo mês do ano anterior (apenas menos 1,0%), acaba de revelar a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

O grande destaque vai para a subida do mercado alemão (+11,7%), na linha do que vem acontecendo desde o início da época turística.

O mercado britânico registou uma descida (-12,6%), “no seguimento do ‘brexit’ e consequente desvalorização da libra em 15% no último ano”, explica a AHETA. As estatísticas oficiais do Reino Unido confirmam uma redução no número de britânicos a viajar para o exterior (tinha sido de menos 4,6% em maio), tendência que “deverá acentuar-se no futuro próximo”, refere aquela associação.

Por zonas geográficas, as maiores subidas ocorreram nas zonas Portimão/Praia da Rocha (+1,3%) e Lagos/Sagres (+1,2%). As principais descidas verificaram-se nas zonas Faro/Olhão (-12,9%) e Vilamoura/Quarteira/Quinta do Lago (-10,1%).

Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma ocupação semelhante à do ano anterior (+0,8%).

O volume de vendas aumentou 4,5 por cento durante o mês.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a taxa de ocupação quarto regista uma subida de 2,8% e o volume de negócios um crescimento acumulado de 8,6%.