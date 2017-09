Turismo algarvio reclama “mais atos e menos palavras”

Connect on Linked in

“A importância económica, social e ambiental do setor do turismo, apesar de reconhecida em palavras ao mais alto nível, continua a ser, convenientemente, ignorada e menorizada em todo o mundo, incluindo o nosso país”, considera a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Num comunicado para assinalar o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo dia 27 de setembro, a associação liderada por Elidérico Viegas sublinha que “a importância do turismo do Algarve, embora amplamente reconhecida em palavras, ainda não encontrou, infelizmente, a necessária correspondência em atos concretos”.

Os hoteleiros falam sobretudo em carências “ao nível de apoios financeiros às empresas e investimentos públicos em infraestruturas e equipamentos que ainda não temos”, mas que a AHETA considera “indispensáveis e necessários para a consolidação e expansão do setor turístico e empresarial da região”…

