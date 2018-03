Tuna de Loulé conquista mais três prémios nos Açores

Connect on Linked in

A TUALLE – Tuna Universitária Afonsina de Loulé conquistou os troféus “Grande Prémio Mestre Tuso – Tuna Mais Tuna”, “Melhor Tuna” e “Melhor Pandeireta” na 13.ª edição do Festival Internacional de Tunas “Ciclone”, realizado esta semana em Angra do Heroísmo, na Terceira, Açores.

A interpretação, a participação e a simpatia foram alguns dos critérios de avaliação do júri.

A TUALLE subiu ao palco do Teatro Angrense logo no primeiro dia do festival. Iniciou a sua atuação com o tema “Cantar até cair”, dos Virgem Suta, seguindo-se o tema “Vai mais um copo”, “Riso de Menina” e “Brincadeiras de Amor”, estas três músicas originais da TUALLE. O instrumental “Carrocel 8”, de Júlio Pereira, foi a música que se seguiu, terminando o grupo algarvio a sua atuação com o tema “Tive Medo de Acordar”, mais um original da TUALLE.

Os responsáveis da TUALLE deixaram um agradecimento a todas as entidades que apoiaram esta deslocação ao Açores, nomeadamente à Câmara Municipal de Loulé e à Junta de Freguesia de São Sebastião.

Refira-se que, nos próximos dias 13 e 14 de abril, realiza-se a oitava edição do FITUALLE – Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé, que terá o Cine-Teatro Louletano como palco principal.