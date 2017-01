Tudo preto no branco ou haverá ‘guerra’

Connect on Linked in

O cancelamento dos contratos de prospeção de petróleo no Algarve com a Portfuel e a Repsol/Partex, anunciado há cerca de um mês, ainda não foi confirmado oficialmente. Vários movimentos e associações prometem não baixar os braços até que o Governo emita “um comunicado claro e concreto” a confirmar a anulação dos contratos. “Ainda não sabemos se há vontade política em rescindir as concessões ou se está apenas a aguardar que as petrolíferas reponham a legalidade”, referem os ativistas, temendo que “caso sejam descobertos recursos, nenhum governo possa impedir as concessionárias de os explorar”…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – 12 DE JANEIRO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve