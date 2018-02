Tudo preparado em Loulé para o Carnaval “Web Summit”

Connect on Linked in

O Carnaval de Loulé volta a realizar-se em três dias seguidos (de domingo a terça-feira), com desfile na segunda-feira, em detrimento do sábado. Inspirado no “Web Summit”, evento que projetou mundialmente a cidade de Lisboa em 2016 e 2017, o desfile louletano deverá receber nestes dias entre 80 mil e 100 mil pessoas.

Para Carlos Carmo, vereador da Câmara Municipal de Loulé com o pelouro dos Eventos, ao regressar ao modelo do desfile em três dias seguidos “a autarquia pretende retomar uma longa tradição em que o corso estava na rua sem qualquer interrupção. Por outro lado, a ideia é também possibilitar aos visitantes usufruírem de outros corsos que acontecem no concelho, nomeadamente Quarteira e Alte, sem colidir com o calendário do Carnaval de Loulé”.

Neste “Carnaval Summit de Loulé” irão desfilar 14 carros alegóricos, cinco escolas de samba e 10 grupos de animação em representação de outras tantas associações do concelho. No recinto, a tocar ao vivo, vai estar o Grupo Musical “Balança Brasil”.

Nesta edição mantém-se a homenagem a uma personalidade ligada ao corso. Desta vez será Fernando Semião, um folião que, ano após ano, teve uma presença marcante neste desfile com a sua inconfundível carroça.

A Câmara Municipal de Loulé põe à disposição dos foliões o aluguer de mais de meio milhar de fatos e adereços de Carnaval, na Loja do Carnaval localizada na Praça da República, em frente ao Café Calcinha.

À semelhança das últimas edições, o investimento do Carnaval ronda os 300 mil euros. “Este é um valor que se tem mantido estável fruto também do reaproveitamento e reciclagem que temos feito, por exemplo ao nível da cenografia”, esclareceu Carlos Carmo.

Já as receitas do corso voltam a ter uma vertente solidária “bem assente na própria história do Carnaval”: 50% reverterá para os grupos de animação participantes no desfile e os restantes 50% destinam-se a instituições particulares de solidariedade social. Mais do que as receitas de bilheteira, o vereador responsável por esta iniciativa sublinhou a importância deste evento para a “dinâmica económica” da cidade e do concelho nestes dias.