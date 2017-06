Tribunais ouvem argumentos a favor e contra o petróleo

Connect on Linked in

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé aceitou na semana passada mais uma providência cautelar que pretende suspender a realização de um furo ao largo da Costa Vicentina. Há um mês e meio, já um tribunal de Lisboa tinha aceitado uma providência cautelar no mesmo sentido. A admissão destas ações judiciais tem efeitos suspensivos, sendo que caberá agora aos tribunais ouvir todas as partes e, posteriormente, tomar uma decisão. De duas, uma: ou as providências são aceites – e o furo exploratório é suspenso definitivamente – ou são rejeitadas – e a Eni-Galp pode continuar os trabalhos

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé aceitou na semana passada a providência cautelar interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP), para deter a perfuração ao largo da Costa Vicentina, a cerca de 46 quilómetros de Aljezur. Esta decisão não significa que esta ação judicial seja deferida de vez, mas, para já, os ativistas estão satisfeitos por não ter sido rejeitada e os argumentos usados terem sido admitidos.

O pedido de providência cautelar deu entrada no tribunal a 3 de maio, no mesmo dia em que o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa aceitou uma providência cautelar, desta vez da Câmara de Odemira, para travar o furo exploratório ao largo de Aljezur – o primeiro em águas profundas em todo o país –, do consórcio composto pela petrolífera italiana Eni (70%) e a portuguesa Galp (30%).

A admissão destas ações judiciais tem efeitos suspensivos, sendo que caberá agora ao tribunal ouvir todas as partes e, posteriormente, tomar uma decisão fundamentada…

Nuno Couto | Jornal do Algarve