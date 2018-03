Triatlo de Quarteira espera mais de 700 participantes

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de Quarteira levaram à Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior certame do país daquele setor, a apresentação da 17.ª edição do Triatlo Internacional de Quarteira Carlos Gravata, uma iniciativa que, além da componente desportiva, é cada vez mais um cartaz turístico daquela cidade.

Em 2018, este triatlo realiza-se nos dias 24 e 25 de março. No primeiro dia do evento, terá lugar a prova de elites mundial e europeia, em que 150 atletas de 26 países irão percorrer uma distância olímpica. A prova feminina acontece às 13h45, enquanto que o sector masculino entra em ação às 16h30.

Já no segundo dia de prova, 25 de março, é a vez dos escalões juniores participarem nas provas de natação, ciclismo e atletismo, numa distância ‘sprint’. As equipas femininas disputam a prova a partir das 8h45,enquanto que as equipas masculinas irão competir a partir das 10h00. No escalão júnior participam 130 atletas de 16 países.

Ainda no dia 25, realiza-se a Taça de Portugal de Triatlo, com provas a disputar por grupos de idades. Aqui serão 450 os atletas em competição.

Recorde-se que, em 2017, participaram no Triatlo de Quarteira 700 atletas, estando representados 31 países. Estiveram ainda presentes 30 dirigentes, 2000 acompanhantes, 200 voluntários, 100 elementos do ‘staff’ e 5000 espectadores. A prova teve uma audiência de 500 mil pessoas.

Para Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, “na Europa, nesta altura do ano, não há ninguém que possa combater a nossa região em termos da realização de desportos ‘outdoor’”, numa referência às condições climatéricas do Algarve que tornam este como um destino atrativo também para a realização de eventos desportivos.

Como explicou Telmo Pinto, este evento teve a sua génese logo em 1991, com a primeira prova de triatlo realizada no concelho de Loulé. Em 2002 tem lugar a primeira edição do Triatlo Cidade de Quarteira que, em 2006, aquando a sua sexta edição, passa a designar-se Triatlo Cidade de Quarteira – Prof. Carlos Gravata, em homenagem ao mentor da prova. Em 2009, passou a integrar a Taça da Europa de Triatlo – Elites, e passados três anos, em 2012, foi a vez da 1.ª edição da Taça da Europa de Triatlo – Júnior.

Quarteira tem vindo a afirmar-se nesta modalidade não só com a realização deste triatlo, que acontece por altura da primavera, mas também, no inverno, com o Algarve Tri Run, que em 2018 acontece a 18 de novembro (quarta edição).

O presidente da Junta de Freguesia de Quarteira referiu também a importância das instalações desportivas da cidade que tornam Quarteira atrativa não só para ser palco de eventos desportivos mas também para receber estágios de equipas nacionais e estrangeiras: uma piscina coberta, uma pista de atletismo e nove percursos de ciclismo no Portugal in Cycling, entre outras infraestruturas.

Telmo Pinto salientou ainda o dinamismo desportivo do concelho de Loulé que, em 2015, ostentou o título de Cidade Europeia do Desporto e, nos anos de 2016 e 2017, foi considerado Município Amigo do Desporto. Atualmente são 57 associações desportivas em atividade, mais de 100 modalidades e 3910 atletas federados. Durante o ano realizam-se 175 eventos desportivos nos 295 equipamentos desportivos (públicos e privados) do concelho.