Triatlo: Algarvios com mais de uma dezena de pódios na média distância do Ibericman

Connect on Linked in

.

O português João Fragoso (Belenenses) e a espanhola Maria José Vic (RC Mediterrâneo) venceram a prova de longa distância (216 quilómetros) do Ibericman, mega triatlo que uniu Portugal e Espanha no sábado e que teve meta instalada em Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António, sagrando-se campeões ibéricos naquela distância.

O algarvio Ricardo Pina (Portinado) ficou no terceiro lugar do escalão 45-49 na prova longa, constituída por 3,8 quilómetros de natação, 170 quilómetros de ciclismo e 42,2 quilómetros de corrida.

Os restantes destaques no que respeita a triatletas algarvios aconteceram na prova de média distância, de 113 quilómetros(1,9+90+21,1km), através da portimonense Liliana Veríssimo, que representa o NS Golegã, segunda na classificação geral feminina e primeira no escalão 30-34 anos, e do vila-realense Nelson Mestre, do Lusitano FC/Frusoal, terceiro na geral masculina e primeiro no escalão 35-39 anos.

Mas houve mais atletas algarvios a subir ao pódio nas classificações por grupos de idades na média distância. Destaque para o primeiro lugar de Luís Viegas (Lusitano/Frusoal), no escalão 50-54 anos, e João Rita (CCD/Intermarché Lagos), no escalão 55-59 anos. José Alberto Domingos (Lusitano/Frusoal), foi o único participante no escalão 65/69 anos.

Os segundos lugares foram obtidos por Ricardo Correia (Portinado), escalão 35-39 anos, e José Varela (Louletano), escalão 60-64 anos, em masculinos, bem como por Cristina Pereira (Portinado), escalão 30-34 anos, e Vanda Munhoz (Lusitano/Frusoal), 40-44 anos, em femininos. Lénia Gamito (Louletano) foi terceira no escalão 40-44 anos feminino.

O evento contou com a participação de mais de 400 atletas, principalmentes portugueses e espanhóis.