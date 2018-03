Três títulos nacionais para atletas do Oriental de Pechão

Connect on Linked in

As atletas do Clube Oriental de Pechão conquistaram quatro medalhas (três primeiros lugares e um segundo lugar) no Campeonato Nacional de Esperanças (sub-23), em pista coberta, realizado no último fim de semana em Pombal.

Fatoumata Diallo esteve em destaque ao conquistar dois títulos nacionais, nos 400 metros (58.24 segundos) e nos 200 metros (25.00 segundos e novo recorde pessoal e do Algarve). Esta atleta ficou ainda na sexta posição da prova de 800 metros (2.22,29 minutos).

Na marcha, Edna Barros sagrou-se campeão nacional dos 3.000 metros (12.58,36 minutos), pelo terceiro ano consecutivo, enquanto Laura Leal ficou no segundo lugar (13.28,97 minutos) e Maria Bernardo foi a quarta classificada (14.03,87 minutos e recorde pessoal).

O CO Pechão ficou no quarto lugar da classificação deminina e no sexto da geral (35 pontos). O primeiro lugar foi para o Sporting (125 pontos), seguido da Juventude Vidigalense – Leiria (74,5) e do Benfica (54).