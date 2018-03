Travessias atlânticas e regresso ao Mediterrâneo sem sair de Portimão

Connect on Linked in

O Instituto de Cultura Ibero-Atlântica (ICIA), sediado em Portimão, apresentou recentemente as suas propostas para 2018.

“Travessias” atlânticas no rasto dos algarvios que demandaram a Ibero-América, nos séculos XVI e XVII, uma “revista mediterrânica falada”, um concurso de “Cadernos de Viagem” inspirados nos itinerários de Manuel Teixeira Gomes – tudo isto sem sair de Portimão – e, ainda, uma “Ilustração Algarvia”, uma comunidade de leitores, tertúlias literárias, recitais de poesia e passeios culturais, são as propostas do ICIA para os próximos meses.

De acordo com a nota de imprensa divulgada, em 2018, o ICIA dará continuidade à sua vocação de estudo e investigação da história da Ibero-América no seu cruzamento com a história do Algarve, sem esquecer o Mediterrâneo visitado pelo escritor e viajante portimonense Manuel Teixeira Gomes.

Entre as iniciativas previstas, abertas ao público, destaca-se a apresentação de uma revista falada intitulada “Regressos” (em evocação do livro homónimo de crónicas de Manuel Teixeira Gomes) que no dia de aniversário do escritor e viajante portimonense (27 de maio) desafiará à reflexão sobre o Mediterrâneo, e um concurso de “Cadernos de Viagem” inspirado nos itinerários mediterrânicos de Manuel Teixeira Gomes.

Conforme explicou João Ventura, presidente da direção do ICIA, “Regressos” será “uma revista de artigos, reportagens e crónicas faladas, debates e entrevistas, tudo ao vivo, num cenário privilegiado com vista sobre o Arade, onde não faltará espaço para as ficções e os sabores mediterrânicos”.

Imaginar Manuel Teixeira Gomes em périplo mediterrânico

O concurso “Cadernos de Viagem”, aberto à participação do público em geral e dos alunos das escolas secundárias em particular, trata-se, segundo João Ventura, de “um desafio a cada concorrente para se imaginar o viajante Manuel Teixeira Gomes em périplo mediterrânico, anotando, desenhando e colando num Moleskine (caderno de bolso) as suas impressões de viagem”…

