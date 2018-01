Trânsito cortado na ligação Almancil-Vale do Lobo durante cinco meses

Connect on Linked in

O trânsito vai estar cortado na via de ligação de Almancil a Vale do Lobo, a partir do dia 24 de janeiro e por um período de 150 dias, na sequência das obras para a ligação da variante à EM 396 a Vale do Lobo e à Quinta do Lago (Troço entre a EM 527-2 e a VNC 522), acaba de anunciar a Câmara de Loulé.

Este corte total de trânsito tem em vista levar a cabo os trabalhos de infraestruturas enterradas e movimentos de terras da referida empreitada, por forma a salvaguardar a segurança dos utentes (moradores, automobilistas, peões e trabalhadores envolvidos nos trabalhos).

De referir que nos períodos do Carnaval (10 a 13 de fevereiro) e da Páscoa (30 de março a 1 de abril) não existirá qualquer condicionamento ao tráfego rodoviário.

Esta empreitada consiste na requalificação da via existente, entre a EM 527-2 (estrada Almancil – Quarteira) e a VNC 522 (estrada Vale do Lobo – Quinta do Lago) com cerca de 2,2 quilómetros metros de extensão, na qual serão construídas três rotundas.

Ao nível de infraestruturas, estão incluídas na obra a execução da rede de esgotos pluviais, ampliação das redes de abastecimento de água e de esgotos domésticos, rede de telecomunicações, redes de iluminação pública e baixa tensão.

O valor estimado da obra é de 2.187.426,27 euros. A Câmara de Loulé já apelou “à compreensão de todos para eventuais incómodos causados”.