Trail da Ria Formosa é já no próximo domingo

A Associação Altimetria e a Câmara Municipal de Faro, com o apoio da Associação de Atletismo do Algarve, organizam no próximo domingo uma prova de corrida em trilhos com partida e chegada no Vale das Almas, Montenegro, concelho de Faro.

O Trail da Ria Formosa (TRF) tem a distância de 25 quilómetros e, de acordo com os critérios definidos para as provas de trail em Portugal, está classificado como um trail longo com grau de dificuldade de nível 1.

O percurso será realizado na zona do Ludo e matas de Gambelas. As inscrições estão abertas e limitadas a 300 participantes.