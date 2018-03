Trabalhadoras do Hotel Altura anunciam greve para a Páscoa

Connect on Linked in

As trabalhadoras do Hotel Altura decidiram, esta quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, numa reunião à porta do hotel, reafirmar a vontade de avançar para a greve no próximo dia 29 de março. Esta decisão já tinha sido tomada em reunião plenária realizada no hotel no passado dia 1.

Os motivos que levaram as trabalhadoras a decidir avançar para a greve prendem-se, principalmente, com “a falta de resposta da administração às justas reivindicações que os trabalhadores têm vindo a fazer nos últimos anos, nomeadamente com o facto dos salários serem muito baixos, o corte no pagamento do trabalho suplementar, os penosos ritmos de trabalho devido à falta de trabalhadores, a desregulação dos horários, entre outros problemas que vão subsistindo e aos quais a empresa não dá resposta”, explica o Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria do Algarve.

“Não é aceitável que o sector esteja a atingir recordes históricos todos os anos e os trabalhadores, que produzem a riqueza, estejam a empobrecer. O sindicato tem reunido com a empresa mas a mesma continua a querer acentuar os já altos níveis de exploração existentes”, considera o mesmo sindicato, acrescentando que irá, mais uma vez, pedir uma reunião à empresa, com carácter de urgência, para tentar chegar a um acordo que satisfaça as reivindicações dos trabalhadores.