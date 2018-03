Tornado derrubou àrvores e danificou telhados e automóveis na Altura e na Manta Rota

Connect on Linked in

O temporal registado na tarde deste domingo também afetou as zonas da Altura, concelho de Castro Marim, e da Manta Rota, concelho de Vila Real de Santo António, onde se verificou “queda de árvores e de estruturas, principalmente painéis”, mas também houve “alguns telhados danificados”, explicou ao Jornal do Algarve fonte dos Bombeiros de VRSA.

“Tratou-se de um fenómeno extremo de vento, que afetou, nesta zona, principalmente a Bela Praia, na Altura, e a Manta Rota, sem causar vítimas nem desalojados”, acrescentou a mesma fonte. A EN125 chegou a estar cortada ao trânsito, na zona da Altura, devido à queda de uma árvore.

Houve ainda veículos danificados devido à referida queda de árvores e uma autocaravana tombou devido à força do vento.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre as 16h00 e as 17h00 a região litoral do Sotavento Algarvio “registou episódios de chuva e vento forte, que causaram impactos em estruturas e derrube de árvores, em particular nos concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António”.

O IPMA explicou que estes eventos “estiveram associados a uma perturbação convectiva em deslocamento para este-nordeste, vinda do mar e que entrou em terra a noroeste de Faro, próximo das 16 horas, e atingiu a fronteira com Espanha, próximo das 17 horas”.

A zona de Olhão e de Faro foram as mais afetadas. O IPMA explicou que “os impactos identificados são compatíveis, pelo menos, com danos de tornado de classe F1, na escala de Fujita clássica”, ou seja, um tornado de fraca intensidade.