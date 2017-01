Todos os recursos de Silves reunidos em guia

Connect on Linked in

Compilar os contactos dos diversos serviços, instituições e coletividades existentes no concelho de Silves foi um dos objetivos da Rede Social, que se materializou no “Guia dos Recursos do Concelho de Silves”, agora reeditado e atualizado pela autarquia.

“Este documento, que poderá ser uma ferramenta útil no trabalho diário de todos os que lidam com problemáticas associadas à promoção do desenvolvimento social, contém informação muito diversificada, que abrange não apenas alguns dados numéricos sobre o concelho, como os contactos de todas as instituições/projetos que atuam em áreas tão variadas como: poder local, ação social, saúde, educação, emprego, segurança, desporto, juventude, cultura, turismo, transportes, outros serviços públicos”, refere a Câmara de Silves, adiantando que o guia está disponível online no portal da autarquia.

JA