Todos os doentes urgentes de Tavira passam a ir diretamente para Faro

Connect on Linked in

A Administração Regional de Saúde, em articulação com o INEM, acaba de alterar o modo de referenciação de doentes urgentes do concelho de Tavira e estes passam a ser encaminhados diretamente para o Hospital de Faro em vez de serem transportados para Vila Real de Santo António.

Até agora, em todas as chamadas 112 do concelho de Tavira que originavam transporte de doentes, estes eram orientados para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Real de Santo António, à exceção dos casos em que intervinham os meios SIV ou VMER do INEM ou quando se justifica, do ponto de vista clínico, o transporte imediato ao Serviço de Urgência Polivalente do Hospital de Faro.

Esta situação “prejudicava sobretudo os doentes, uma vez que a distância-tempo entre Tavira/Faro e Tavira/Vila Real de Santo António é semelhante, 30 minutos, já que estes eram muitas vezes transferidos de Vila Real de Santo António para Faro, com elevados tempos de transporte/espera, por motivos vários relacionados com a sua situação clínica”, admite a ARS Algarve.

“Além disso, esta situação tinha custos económicos relevantes para todos os intervenientes e, frequentemente, originava indisponibilidade de meios de transporte no concelho de Tavira, uma vez que estão ocupados em transferências secundárias”, acrescenta a ARS.