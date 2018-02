“Todos jogam andebol” no pavilhão de Loulé

Connect on Linked in

O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé abre as portas, este domingo, para a atividade “Todos jogam… Andebol”, iniciativa que nasce de uma parceria com a Casa da Cultura de Loulé.

A atividade é aberta a todos, antigos jogadores, pais de atletas ou simples amantes da modalidade, individualmente ou em grupo.

Depois do sucesso desta atividade em 2017 nas modalidades de voleibol e basquetebol, este programa desportivo está de regresso com novidades e, desta vez, com uma modalidade com muitos praticantes no nosso país.