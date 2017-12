Tiro com arco: Vela de Tavira domina circuito regional

Connect on Linked in

Os arqueiros do Clube de Vela de Tavira dominaram o Circuito do Algarve de Tiro com Arco (CATA), competição não oficial constituída por oito provas que começou no mês de março em Vila Real de Santo António e terminou este mês de dezembro em Lagos.

Este circuito serviu de complemento de treino e de competição para as provas dos campeonatos nacionais das duas federações portuguesas da modalidade (FABP e FPTA), bem como para divulgar a modalidade.

O clube tavirense colocou na primeira posição Inês Garfias (arco recurvo sem mira sénior feminino), Filipe Marques (arco recurvo com mira sénior masculino), Madalena Viegas (recurvo com mira sénior feminino) e Paulo Viegas (arco composto). A equipa tavirense teve ainda a única participante no escalão de robins na categoria de arco recurvo sem mira (Carolina Romero).

Marco Pedro, do NA Marafados (São Brás de Alportel), venceu em longbow sénior masculino, Edgar Pacheco, do Grupo Popular das Portelas (Lagos), ganhou em arco recurvo sem mira sénior masculino, e Gabriel Dias (CIR Mexilhoeirense) foi o vencedor na categoria de besta cadetes masculinos. As categorias de longbow robins, histórico sénior e besta sénior tiveram apenas um participante, ou seja, Maria Ferreira (GPP), Rui Martins (GPP) e José Brás (CIRM), respetivamente.

História do circuito do Algarve

O Circuito do Algarve de Tiro com Arco (CATA) foi uma ideia de Paulo Viegas, arqueiro de Vila Real de Santo António que representa o Clube de Vela de Tavira, que há algum tempo que tinha em mente a realização de uma competição deste género.

No final de 2016 foi falar com os responsáveis do Núcleo Juvenil de VRSA, já que este é o único clube do Algarve com capacidade logística para realizar qualquer evento de tiro com arco.

“Quando tive a aprovação do Núcleo, reuni todos os arqueiros que participavam regularmente em eventos esporádicos no Algarve, principalmente os responsáveis dos clubes, e expus a ideia. Definimos regras, normas e a marcação de torneios e o evento começou a ganhar forma”, explica Paulo Viegas.

Participaram no circuito o NA Marfados (São Brás de Alportel), Grupo Popular das Portelas (Lagos), Núcleo Juvenil de Vila Real de Santo António, Arco e Besta – CIR Mexilhoeirense (Mexilhoeira Grande), 4 ao Cubo (Olhão) e Clube de Vela de Tavira. Houve ainda alguns arqueiros que participaram individualmente.

Os eventos organizados foram de lazer, convívio e competição e abertos a arqueiros federados e não federados. “Criámos pontuações próprias para dinamização e orgulho dos arqueiros participantes e clubes representados, elevando assim o espírito competitivo na região algarvia”, conclui Paulo Viegas.

O circuito incluiu os escalões de robins (7 aos 10 anos), cadetes (11 aos 15 anos) e seniores (a partir dos 16 anos).

