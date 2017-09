Tiro com arco: Circuito do Algarve passa por Tavira

Connect on Linked in

O Clube de Vela de Tavira organiza no próximo dia 24 um torneio de tiro com arco integrado no Circuito do Algarve da modalidade e que pretende juntar competição, lazer e convívio.

O torneio realiza-se no campo relvado anexo ao Pavilhão Municipal de Tavira e inclui as especialidades recurvo olímpico e compound, standart, tradicional, longbow e histórico (nos escalões de flechas, robins, cadetes, juniores seniores e veteranos), bem como bestas (em todos os escalões).

A prova tem o apoio do Município de Tavira, do IPDJ e do Núcleo Juvenil de Vila Real de Santo António.