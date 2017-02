“Thô Xaringado e Mal Pague” é a nova revista do Boa Esperança

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A tradicional revista à portuguesa do Boa Esperança, que se realiza há mais de 50 anos, tem estreia marcada para o próximo dia 24 de fevereiro. Este ano, o mote é “Thô Xaringade e Mal Pague”, uma expressão tipicamente algarvia que significa: “Estou Tramado e Mal Pago”

A revista à portuguesa do Boa Esperança, já com mais de 50 anos de tradição, tem crescido e evoluído ao longo destes anos, transformando uma comédia local – inicialmente intitulada revista de carnaval – num grande espetáculo de sucesso nacional que, depois de estar em cena em Portimão, anda em digressão pelo país com um sátira acutilante.

Nesta revista, que mantém a tradição de apresentar um humor com muita crítica divertida, o público é convidado a fazer uma viagem pelo mundo de hoje, com todos as suas situações hilariantes, proporcionando uma noite de gargalhadas numa época onde a folia e o pagode promovem e mantêm viva a tradição.

O espetáculo deste ano chama-se “Thô Xaringade e Mal Pague” e é destinado a um público com mais de 12 anos de idade, recheado de humor e de boa disposição, onde se abordam assuntos sérios mas de forma divertida…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – DIA 9 DE FEVEREIRO)

NC|JA