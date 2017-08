The Gift e Viviane entre os 40 espetáculos da Noite Branca de Loulé

Connect on Linked in

No próximo sábado, 26 de agosto, pelas 20h06 (horário do pôr-do-sol), a cidade de Loulé irá vestir-se de branco para receber a festa oficial de despedida da animação de verão na região: Noite Branca Loulé – Algarve.

Mais de 40 espetáculos de música e dezenas de ‘performances’ com mais de 250 animadores vão proporcionar um evento repleto de ‘glamour’, que se renova a cada edição e que, mais uma vez, promete surpreender os visitantes.

The Gift são uma das apostas deste este ano para agitar a cidade. O grupo irá subir ao palco instalado junto ao Monumento Eng.º Duarte Pacheco para um espetáculo onde não vão faltar temas do seu mais recente trabalho, “Altar”, produzido por Bryan Eno, mas certamente irão recordar os êxitos de uma carreira com mais de duas décadas.

A atuar em casa, a algarvia Viviane sobe ao palco da Noite Branca acompanhada por convidados que irão surpreender o público, enquanto que a radialista Ana Isabel Arroja, da Rádio Comercial, apresenta um DJ Set.

Os projetos mais recentes da música nacional também têm lugar marcado neste programa: os Karetus, o duo que está a dar cartas na eletrónica; a cantora Kika, a nova aposta da pop portuguesa que entrou para a ribalta com apenas 16 anos; Benjamim, um dos pontas de lança da música indie em Portugal; Valas, a nova coqueluche do hip-hop; The Discotexas Band, que reúne Moulinex, Da Chick e Xinobi; os Octa Push (versão live) com os ritmos afro-eletrónicos; e os MGDRV, referência no circuito hip-hop nacional.

Em todos os cantos do centro da cidade a animação será uma constante, com propostas inovadoras e diferenciadoras nas áreas da ginástica, novo circo, malabarismo, espetáculos de fogo, entre outros. A programação completa da Noite Branca Loulé – Algarve 2017 só será divulgada no próprio dia já que o fator surpresa é uma das imagens de marca deste evento.

Todas as propostas da Noite Branca são de entrada livre. Destaque ainda para o facto das lojas da cidade abrirem as suas portas durante esta noite, decoradas de branco, numa aposta na promoção do comércio e dinamização da economia local.