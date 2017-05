Testemunhas garantem ter visto um OVNI em Messines

Connect on Linked in

Duas pessoas residentes em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, garantem ter visto um objeto voador não identificado (OVNI), no passado sábado à noite, a sobrevoar o céu.

“Hoje, dia 6 de maio, pelas 21h30, vou à varanda e olhando à minha esquerda vi uma luz branca parada que me parecia uma estrela, mas mais intensa, parada por cima de um monte. Achei estranho porque nunca tinha visto uma estrela ali”, começa por contar Teresa Silva e a filha.

Segundo as testemunhas, a forma do suposto OVNI era “tipo y grego”, com as luzes a cintilarem e a mudarem de cores: “vermelho em baixo, amarelo em cima, verde dos lados, depois o azul – e invertia tudo sempre a cintilar”. O estranho objeto acabaria por desaparecer no horizonte, cerca de uma hora depois, atrás da serra…

Nuno Couto | Jornal do Algarve