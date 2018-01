Terras do Infante renova equipas de sapadores florestais

Connect on Linked in

A associação de municípios Terras do Infante, que junta Aljezur, Lagos e Vila do Bispo, iniciou o ano com uma aposta na preservação e conservação das áreas florestais, através da admissão de três novos sapadores florestais que irão integrar as equipas já existentes de Aljezur e Lagos.

“Estas equipas têm por missão a vigilância e prevenção de fogos florestais, conforme prevê e determina o Plano Intermunicipal de Intervenção na Floresta (PMIF), documento de planeamento e gestão elaborado no contexto de um projeto de cooperação intermunicipal que tem sido considerado pioneiro e no âmbito do qual importantes trabalhos de prevenção têm sido realizados de forma sistemática desde os anos 2005/06”, salienta a autarca de Lagos e presidente do conselho diretivo da associação, Maria Joaquina Matos.

Ações de limpeza e desmatação de terrenos, abertura e manutenção de aceiros, vigilância e primeira intervenção são as tarefas que este contingente de pessoal irá desenvolver, completando assim as equipas já existentes e em funções.

O quadro de pessoal da associação Terras do Infante passa, assim, a estar dotado de 15 sapadores (três equipas compostas por cinco elementos), distribuídos e a exercer funções nos territórios dos três concelhos.

Recorde-se que as necessidades comuns de ordenamento, gestão e preservação dos recursos florestais foram as impulsionadoras da criação desta associação, que se encontra constituída e em atividade desde o ano 2000, congregando os municípios de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.

