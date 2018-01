Atualmente, o concelho de Albufeira já tem mais camas turísticas do que toda a Região Autónoma da Madeira. No entanto, os investimentos do governo na “capital do turismo” e na região algarvia ainda ficam muito aquém do desejado pelos autarcas e pela população, lamenta o presidente da Câmara de Albufeira. Por isso, Carlos Silva e Sousa reivindica mais atenção do poder central no ano que está a arrancar

O presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa (PSD), reclama mais atenção por parte do governo, frisando que o executivo liderado por António Costa esquece e discrimina o concelho e a região.

“Teremos que nos fazer ouvir perante o governo central que, muitas vezes, se esquece que o Algarve e Albufeira contribuem com uma grande fatia para a riqueza nacional e não recebem o merecido investimento”, disse o autarca de Albufeira, na semana passada, na mensagem para 2018.

O presidente da autarquia fala mesmo que, “para continuar a ser um destino competitivo, o Algarve tem que ter investimento nacional”. Por isso, Carlos Silva e Sousa está na expetativa de que, este ano, “o poder local, o governo central, a Assembleia da República e todos os intervenientes na política possam trabalhar em conjunto para conduzir Albufeira, o Algarve e Portugal num melhor caminho”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve