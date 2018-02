Terapia da fala ajuda crianças em Albufeira

Connect on Linked in

O município de Albufeira já tem ao dispor da população consultas de terapia da fala, destinadas a crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho.

O serviço de terapia da fala de Albufeira é responsável pela “prevenção, avaliação, diagnóstico, tratamento e estudo da comunicação e perturbações ao nível da fala e da linguagem”.

O apoio consiste num conjunto de sessões individuais, de frequência semanal ou bissemanal, com a duração máxima de 45 minutos. Periodicamente são comunicados ao encarregado de educação os resultados do acompanhamento, orientações e procedimentos a adotar.

O atendimento funciona no edifício polivalente da EB1 dos Caliços, sendo que a intervenção poderá ocorrer durante o horário de componente letiva, entre as 9h00 e as 17h00.

