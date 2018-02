Ténis: Torneio de 15 mil dólares a partir de sábado em Loulé

.

O Open de Loulé, em ténis, torneio internacional masculino do circuito ITF Future – ATP World, vai distribuir 15 mil dólares em prémios monetários e decorrerá de 03 a 11 de março no Clube de Ténis de Loulé.

Estes torneios servem de rampa de lançamento para melhores ‘rankings’ mundiais. O torneio de Loulé cumpre este ano a sétima edição e contará com a presença de mais de 160 tenistas, provenientes de 40 países, que irão dar tudo até ao último ponto no intuito de angariar o máximo de pontos ATP.

A apresentação do evento contou com a presença do presidente do Clube de Ténis de Loulé, Luís Pedro, do representante da Câmara de Loulé, Telmo Pinto, do representante da Associação de Ténis do Algarve, Rosa Nunes, e do diretor técnico regional João Romeira.