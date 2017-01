Temperaturas vão descer ainda mais

Connect on Linked in

O clima frio vai manter-se até ao próximo sábado e as temperaturas mínimas vão descer ainda mais já esta quinta-feira, chegando aos 2 graus centígrados em praticamente todo o território algarvio. A temperatura mínima poderá mesmo chegar aos 0 graus nas zonas mais altas do interior da região.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o Algarve, as temperaturas mínimas não deverão subir além dos quatro graus antes de sábado. As máximas oscilarão entre os 12 e os 13 graus durante este período.

Em relação ao resto do país, a previsão aponta para mínimas que podem chegar aos 8 graus negativos no interior norte e centro, zonas onde as máximas não ultrapassarão os 5 ou 6 graus. Para o litoral oeste, prevê-se que as máximas oscilem entre os 8 e os 12 graus.

Proteção Civil alerta

Face a estas previsões meteorológicas, a Autoriodade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou que poderão ocorrer intoxicações por inalação de gases, devido a inadequada ventilação, em habitações onde se utilizem aquecimentos com lareiras e braseiras;

A ANPC alertou ainda para a população ter cuidado com a possibilidade de ocorrência de incêndios em habitações, resultantes da má utilização de lareiras e braseiras ou de avarias em circuitos elétricos.

Durante estes dias é ainda aconselhada atenção para a eventual formação de gelo em troços de estradas com ensombramento permanente, bem como especial atenção com os grupos populacionais mais vulneráveis, crianças, idosos e pessoas portadoras de patologias crónicas e população sem-abrigo.

Como pode proteger-se?

A ANPC recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, recomenda a adoção de medidas de autoproteção:

– Evitar a exposição prolongada ao frio e às mudanças bruscas de temperatura;

– Usar várias camadas de roupa, folgada e adaptada à temperatura ambiente;

– Proteger as extremidades do corpo (usando luvas, gorro, meias quentes e cachecol);

– Ingerir sopas e bebidas quentes, evitando o álcool que proporciona uma falsa sensação de calor;

– Ter especial atenção com a proteção em termos de vestuário por parte de trabalhadores que exerçam a sua atividade no exterior e evitar esforços excessivos resultantes dessa atividade.

– Ter especial atenção aos aquecimentos com combustão (por exemplo, braseiras e lareiras), que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte;

– Assegurar uma adequada ventilação das habitações, quando não for possível evitar o uso de braseiras ou lareiras;

– Evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de se deitar;

– Ter em atenção a condução em locais onde se forme gelo na estrada, adotando uma condução defensiva;

– Ter especial atenção, por parte das famílias e vizinhos e das redes sociais de proximidade, com as situações de pessoas idosas ou em condição de maior isolamento;

– Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e das forças de segurança.