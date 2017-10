Temperaturas altas: Autoridade Marítima aconselha precaução na ida à praia

Connect on Linked in

Apesar de já ter terminado o período balnear na maior parte das praias portuguesas, as temperaturas elevadas previstas para os próximos dias poderão ser convidativas a visitas à praia.

​Assim, a Autoridade Marítima aconselha a todos aqueles que ainda pretendam frequentar as praias que deverão “adotar sempre uma cultura de segurança e prevenção, redobrando os cuidados junto à linha de água”, tendo igualmente presente que “a maioria das praias podem não se encontrar vigiadas nem conter sinalização relativa ao estado do mar”.

Caso frequente uma praia nesta altura do ano, a Autoridade Marítima reforça o alerta: Em caso de dúvida relativamente ao estado do mar, não arrisque e não vá a banhos; Respeite um intervalo de três horas após uma refeição normal antes de ir a banhos; Nunca vire as costas ao mar nem caminhe na areia molhada, pois um golpe de mar pode arrastá-lo para situações perigosas; Vigie as suas crianças permanentemente e a uma distância próxima, não as deixando brincar junto da linha de água;

A temperatura do mar já se encontra muito mais baixa, variando entre valores de 15 a 19 graus, sendo por isso “mais provável a ocorrência de choques térmicos e congestões quando se mergulha na água do mar”, alerta a Autoridade Marítima.