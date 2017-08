Tecnologia simplificada aproxima idosos das famílias em Monchique

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Monchique disponibilizou a todas as instituições de solidariedade social do concelho – Santa Casa da Misericórdia de Monchique, Centro de Dia de Marmelete e Casa do Povo de Alferce –, uma solução tecnológica inovadora que ajuda os idosos institucionalizados a ultrapassarem os desafios da idade, através de uma plataforma interativa de fácil utilização, por via do projeto “Aproximar”.

Segundo apurámos, o acesso é muito simples para os mais idosos, não existindo comandos ou teclados, bastando o uso do próprio corpo, já que a tecnologia é adaptável ao perfil físico e psicológico de cada um. “Qualquer pessoa, mesmo sem saber ler ou escrever, pode tirar proveito deste sistema interativo (desenvolvido pela empresa SiosLife)”, evidencia a câmara municipal.

“Trata-se de uma plataforma que compreende um conjunto de equipamentos associados a um sistema que pretende, entre outras funcionalidades, aproximar ainda mais os idosos institucionalizados das suas famílias e amigos”, adianta a autarquia, acrescentando que esta plataforma “permite ao utilizador a realização de muitas atividades, como jogos individuais ou em grupo, de estimulação cognitiva e física, para além de um vasto conjunto de conteúdos multimédia (música e filmes, pintura e desenho, etc.), comunicação simplificada, promoção da criatividade e até culto religioso”.

Novas atividades para combater a solidão

“Estas funcionalidades estão a fazer as delícias de todos – utentes, familiares e das próprias instituições e dos técnicos que aí trabalham e que podem assim melhor gerir, monitorizar e desenvolver planos personalizados de acompanhamento aos utentes”, enfatiza a Câmara de Monchique.

Ainda de acordo com o executivo liderado por Rui André (PSD), este serviço pretende ainda “combater eficazmente a solidão e o isolamento do público sénior, dinamizando um variado conjunto de novas atividades nas instituições de acolhimento, ao mesmo tempo que disponibiliza ferramentas de aproximação dos utentes aos seus familiares e amigos e fomenta um estilo de vida mais ativo e saudável, para além de um sentimento de utilidade e realização pessoal”.

Segundo o presidente da Câmara de Monchique, “esta é mais uma forma de promover a qualidade de vida de todas as pessoas, não importando a sua idade”, frisando que estas medidas contribuem para tornar ainda mais divertido o dia a dia das instituições e dos seus utentes, facilitando também o trabalho dos cuidadores.

Fica assim mais encurtada a distância entre idosos e os seus familiares e amigos, que deixa de ser um problema, e a comunicação ficou mais fácil, podendo o acompanhamento do idoso ser feito de uma forma mais prática e sempre que o familiar quiser. Contudo, e segundo o Rui André, que considera muito benéfica esta plataforma, facilitando e fomentando um maior contacto, “não substitui a alegria e energia de um abraço e de uma carícia”, lembrando uma realidade que marca o abandono de muitos idosos que acabam “despejados” nas instituições.

NC|JA